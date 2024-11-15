مرشح دونالد ترامب لقيادة وزارة الدفاع متهم بـ "الاعتداء الجنسي"!

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وأوضح البيان أن "بيت هيغسيث، مرشح دونالد ترامب لقيادة وزارة الدفاع الأميركية، أثيرت بحقه تقارير حول قيامه بالاعتداء الجنسي في عام 2017 بعد ظهوره في فعالية للنساء بالمدينة، ولكن لم توجه له أي تهم في القضية".وقال محامي هيغسيث، تيموثي بارلاتور، إن تلك المزاعم "عارية عن الصحة".وأضاف بارلاتور أن الشرطة "حققت في ذلك الوقت ولم يعثروا على أي دليل ضده".