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مرشح دونالد ترامب لقيادة وزارة الدفاع متهم بـ "الاعتداء الجنسي"!

Lebanon 24
15-11-2024 | 15:39
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كشف بيان صادرعن مدينة مونتيري بولاية كاليفورينا، اليوم الجمعة إلى أن المذيع التلفزيوني بيت هيغسيث، ومرشح دونالد ترامب لقيادة وزارة الدفاع، عليه شبهات بالاعتداء الجنسي في عام 2017.

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وأوضح البيان أن "بيت هيغسيث، مرشح دونالد ترامب لقيادة وزارة الدفاع الأميركية، أثيرت بحقه تقارير حول قيامه بالاعتداء الجنسي في عام 2017 بعد ظهوره في فعالية للنساء بالمدينة، ولكن لم توجه له أي تهم في القضية".

وقال محامي هيغسيث، تيموثي بارلاتور، إن تلك المزاعم "عارية عن الصحة".

وأضاف بارلاتور أن الشرطة "حققت في ذلك الوقت ولم يعثروا على أي دليل ضده". 
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