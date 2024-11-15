حاكم كورسك الروسية يعلن إسقاط خمس طائرات مسيرة أوكرانية جديدة

كتب حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، على قناته في تطبيق "تلغرام" أنه "تم إسقاط خمس طائرات بدون طيار أوكرانية أخرى في مقاطعة كورسك".



وفي وقت سابق، أعلن أنه تم تدمير صاروخ أوكراني وثماني طائرات مسيرة في أجواء مقاطعة كورسك. (روسيا اليوم)

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