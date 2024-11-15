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عربي-دولي

حاكم كورسك الروسية يعلن إسقاط خمس طائرات مسيرة أوكرانية جديدة

Lebanon 24
15-11-2024 | 16:11
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كتب حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، على قناته في تطبيق "تلغرام" أنه "تم إسقاط خمس طائرات بدون طيار أوكرانية أخرى في مقاطعة كورسك".

وفي وقت سابق، أعلن أنه تم تدمير صاروخ أوكراني وثماني طائرات مسيرة في أجواء مقاطعة كورسك. (روسيا اليوم) 
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