18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
7
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حاكم كورسك الروسية يعلن إسقاط خمس طائرات مسيرة أوكرانية جديدة
Lebanon 24
15-11-2024
|
16:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، على قناته في تطبيق "تلغرام" أنه "تم إسقاط خمس طائرات بدون طيار أوكرانية أخرى في مقاطعة كورسك".
وفي وقت سابق، أعلن أنه تم تدمير صاروخ أوكراني وثماني طائرات مسيرة في أجواء مقاطعة كورسك. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رسالة أميركية تطالب بالتحقيق في إتصالات إيلون ماسك بروسيا
Lebanon 24
رسالة أميركية تطالب بالتحقيق في إتصالات إيلون ماسك بروسيا
16/11/2024 03:19:07
16/11/2024 03:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون: الولايات المتحدة ستلتزم بالقيود الجديدة لمعاهدة "ستارت" الخاصة بالنووي والصواريخ إذا استمرت روسيا بذلك
Lebanon 24
البنتاغون: الولايات المتحدة ستلتزم بالقيود الجديدة لمعاهدة "ستارت" الخاصة بالنووي والصواريخ إذا استمرت روسيا بذلك
16/11/2024 03:19:07
16/11/2024 03:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون: الولايات المتحدة ستلتزم بالقيود الجديدة لمعاهدة "ستارت" الخاصة بالنووي والصواريخ إذا استمرت روسيا بذلك
Lebanon 24
البنتاغون: الولايات المتحدة ستلتزم بالقيود الجديدة لمعاهدة "ستارت" الخاصة بالنووي والصواريخ إذا استمرت روسيا بذلك
16/11/2024 03:19:07
16/11/2024 03:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة "وساطة" روسيا بين لبنان وإسرائيل؟ خبراء يتحدّثون
Lebanon 24
ما حقيقة "وساطة" روسيا بين لبنان وإسرائيل؟ خبراء يتحدّثون
16/11/2024 03:19:07
16/11/2024 03:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاطعة كورسك
روسيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُهاجم ملكة جمال لبنان: "سمّتلنا بدنا" (صورة)
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"أم تي في" تُهاجم ملكة جمال لبنان: "سمّتلنا بدنا" (صورة)
06:51 | 2024-11-15
15/11/2024 06:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو رقص دانييلا رحمة على أغنية سيلين ديون... وديمة قندلفت تبكي!
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو رقص دانييلا رحمة على أغنية سيلين ديون... وديمة قندلفت تبكي!
08:55 | 2024-11-15
15/11/2024 08:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر معنية: هذا ما حصل في المطار
Lebanon 24
مصادر معنية: هذا ما حصل في المطار
11:12 | 2024-11-15
15/11/2024 11:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصوله إلى بيروت... إليكم ما حصل مع الوفد المُرافق للاريجاني في المطار
Lebanon 24
فور وصوله إلى بيروت... إليكم ما حصل مع الوفد المُرافق للاريجاني في المطار
07:12 | 2024-11-15
15/11/2024 07:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
كادت ان تقع.. نانسي عجرم تتعثر على المسرح شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
كادت ان تقع.. نانسي عجرم تتعثر على المسرح شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
00:28 | 2024-11-15
15/11/2024 12:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:20 | 2024-11-15
رجل يقضم قطعة من أذن شرطية ألمانية
18:00 | 2024-11-15
رسالة أميركية تطالب بالتحقيق في إتصالات إيلون ماسك بروسيا
17:23 | 2024-11-15
ترقّب لعقوبات أوروبية على إيران.. ما السبب؟
16:49 | 2024-11-15
كيف علّق زيلينسكي على محادثات شولتس وبوتين؟
16:23 | 2024-11-15
جلسة طارئة لمجلس الوزراء الهولندي.. ما علاقة حادثة "أمستردام"؟
16:07 | 2024-11-15
من خامنئي شخصياً.. رسالة إلى بري!
فيديو
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
16/11/2024 03:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
16/11/2024 03:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
01:00 | 2024-11-13
16/11/2024 03:19:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24