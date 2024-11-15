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جلسة طارئة لمجلس الوزراء الهولندي.. ما علاقة حادثة "أمستردام"؟

Lebanon 24
15-11-2024 | 16:23
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عقد مجلس الوزراء الهولندي جلسة طارئة، اليوم الجمعة، وسط تقارير عن احتمال انهيار الائتلاف الحاكم بسبب طريقة تعامل الحكومة مع أحداث العنف المرتبطة بمباراة في كرة القدم بين أياكس أمستردام الهولندي ومكابي تل أبيب الإسرائيلي.
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ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في جلسة مجلس الوزراء أن نورا أشهبار، وزيرة دولة للمالية في الائتلاف الذي يقوده حزب الحرية الشعبوي المناهض للمسلمين بزعامة خيرت فيلدرز، استقالت في وقت سابق بسبب تصريحات أدلى بها وزراء يوم الاثنين بشأن الاشتباكات المرتبطة بالمباراة.

وقالت شبكة البث الهولندية "إن. أو. إس" وشبكة "آر. تي. إل" الهولندية نقلا عن مصادر حكومية إن استقالة أشهبار كانت سبباً في عقد اجتماع أزمة لمجلس الوزراء بعد ظهر الجمعة حيث هدد أعضاء آخرون في مجلس الوزراء من حزبها الوسطي "العقد الاجتماعي الجديد" بالاستقالة.

وذكرت صحيفة "دي فولكس كرانت" الهولندية أن أشهبار شعرت بأن العديد من أعضاء مجلس الوزراء تجاوزوا الحدود بتعليقات مؤذية وربما عنصرية بحق المهاجرين بشأن الاشتباكات التي حصلت مع مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام وأعمال الشغب في الأيام التي أعقبت المباراة.(العربية) 
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