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كيف علّق زيلينسكي على محادثات شولتس وبوتين؟

Lebanon 24
15-11-2024 | 16:49
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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن غضبه إزاء الاتصال الهاتفي الذي جرى بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة تمّ بثها على منصات التواصل الاجتماعي: "في رأيي، تفتح مكالمة أولاف صندوق الشرور (صندوق باندورا)".
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وأضاف الرئيس الأوكراني: "الآن ربما تكون هناك محادثات أخرى ومكالمات أخرى، وهذا بالضبط ما أراده بوتين منذ فترة طويلة".

وشدد على أنه "من الضروري بمكان بالنسبة له (بوتين) إضعاف عزلته الدولية، وعزلة روسيا".

وأوضح زيلينسكي أن المحادثات مع بوتين "لا تؤدي دائما إلى أي شيء"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغه مسبقا بأن شولتس سيتحدث مع بوتين. (سكاي نيوز) 
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