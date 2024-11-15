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عربي-دولي

عمرها 27 عاما فقط.. ترامب يختار متحدثة جديدة باسم البيت الأبيض

Lebanon 24
15-11-2024 | 23:12
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أكد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس الجمعة أن المتحدثة باسم حملته الانتخابية كارولين ليفيت ستتولى منصب السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض.

وستكون ليفيت (27 عاما)، المتحدثة الرسمية حاليا في الفترة الانتقالية لترامب، أصغر متحدثة باسم البيت الأبيض في التاريخ.
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وفي السابق، كان هذا اللقب يحمله رونالد زيغلر، الذي كان عمره (29 عاما) عندما تولى هذا المنصب في عام 1969 في إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون.

وقال ترامب في بيان إن ليفيت (27 عاما) "ذكية وقوية وأثبتت أنها قادرة على التواصل بشكل فعال للغاية".

وأضاف: "لدي ثقة تامة في أنها ستتميز على المنصة، وستساعد في توصيل رسالتنا إلى الشعب الأميركي".

وفي الكونغرس، عملت ليفيت مسؤولة عن الاتصالات لدى إليز ستيفانيك وهي نائبة عن ولاية نيويورك رشحها ترامب لمنصب سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

وأجرت ليفيت في 2022 حملة في إطار الانتخابات النيابية أملا منها بأن تصبح نائبة عن ولاية نيو هامبشاير لكنها خسرت.

وقالت ليفيت في بودكاست على قناة فوكس نيوز نشر الجمعة "لم أنشأ في عائلة سياسية على غرار معظم الأميركيين. نشأت في عائلة من رجال الأعمال من الطبقة المتوسطة هنا في ولايتي نيو هامبشاير. لقد انخرطتُ بالسياسة في الجامعة".

وذكر الفريق الانتقالي لترامب أمس الجمعة أنه اختار ستيفن تشيونغ مديرا للاتصالات بالبيت الأبيض.

وأعلن أيضا أن سيرجيو جور سيتولى منصب مدير مكتب شؤون الموظفين بالرئاسة.(سكاي نيوز)


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