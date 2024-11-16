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عربي-دولي
في حادث غامض.. وفاة مرشح لمجلس الشيوخ في أريزونا بعد يوم من تنحيه
Lebanon 24
16-11-2024
|
02:26
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لقي مرشح من الحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا حتفه عندما صدم سائق، يشتبه في أنه كان مخمورا، سيارته صباح الجمعة، بعد يوم من تنازله عن السباق لصالح منافسه من الحزب الجمهوري.
كان جون ماكلين (68 عاما) يقود سيارة، تويوتا راف 4، في مسقط رأسه في مدينة توكسون نحو الساعة السادسة صباحا، عندما لم تتمكن سيارة فورد إكسبلورر من التوقف في إشارة عند تقاطع، وكانت تسير بسرعة عالية واصطدمت بسيارة ماكلين، حسبما قالت إدارة شرطة توكسون.
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ولم يصب سائق السيارة إكسبلورر، مايكل مارتن كريل (27 عاما) بإصابات خطيرة، وتم القبض عليه للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل غير العمد والقيادة تحت تأثير الكحول، واحتجز في سجن مقاطعة بيما.
وقال الحزب الديمقراطي في مقاطعة بيما في بيان إنه "يشعر بالأسى لسماع خبر الوفاة المأساوية لجون ماكلين".
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