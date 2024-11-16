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عربي-دولي
ماسك يتهم بريطانيا بالتحول لدولة بوليسية.. اليكم السبب
Lebanon 24
16-11-2024
|
02:46
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وصف إيلون ماسك المملكة المتحدة بأنها "دولة بوليسية" بعد أن تم سجن عاملة رعاية بسبب بثها المباشر لمجموعة من الرجال الملثمين الذين أدلوا بتعليقات عنصرية في أعقاب أعمال شغب في بريطانيا.
وفي آخر تعليقاته اللاذعة الموجهة إلى بريطانيا، انتقد ملياردير التكنولوجيا الحكم على كاميرون بيل البالغة من العمر 23 عامًا. حيث تم حبسها لمدة تسعة أشهر بعد أن انضمت إلى مجموعة من الرجال الملثمين وقامت ببث مباشر لهم وهم يدلون بتعليقات عنصرية على تيك توك بعد أعمال شغب مرتبطة بساوثبورت في تامورث في أغسطس.
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وردًا على حكم سجن كاميرون بيل، قال ماسك لمتابعيه البالغ عددهم 207 ملايين على X - المنصة المعروفة سابقًا باسم Twitter والتي يمتلكها الآن: "أصبحت المملكة المتحدة دولة بوليسية".
منشور قطب الأعمال والذي أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أنه سيقود وزارة جديدة للكفاءة الحكومية "لتفكيك" البيروقراطية الأميركية المتضخمة هو أحدث صراع من قبل الرجل البالغ من العمر 53 عامًا يستهدف المملكة المتحدة.
ويأتي ذلك وسط حرب كلامية بين ماسك وحكومة حزب العمال، حيث تعرض الملياردير مؤخرًا لانتقادات لادعائه بأن الحرب الأهلية في المملكة المتحدة "حتمية" في منشور علق فيه على أعمال الشغب في أغسطس التي أشعلها مقتل ثلاث فتيات في ساوثبورت.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلق خبير التكنولوجيا، الذي يعد أغنى رجل في العالم بأكثر من 200 مليار دولار، طلقة أخرى، هذه المرة وانتقد حزب العمال بسبب زيادته الوحشية لضريبة الميراث.
وكتب على موقع X: "يجب أن نترك المزارعين بمفردهم"، قبل أن يضيف: "نحن مدينون للمزارعين بامتنان كبير لصنع الطعام على موائدنا!".
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