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عربي-دولي

قبيل لقائه ترامب.. الرئيس الأرجنتيني يقلد رقصته الشهيرة (فيديو)

Lebanon 24
16-11-2024 | 02:59
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رقص رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، أمس الجمعة، رقصة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب Y-M-C-A الشهيرة في الحدث الذي أقيم في نادي مارالاغو، حيث أصبح ميلي أول زعيم أجنبي يلتقيه ترامب بعد انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.

وبعد وقت قصير من بداية حفل معهد "أميركا أولا" في مارالاغو، ألقى ميلي، الذي يحظى بمديح مستمر من ترامب، خطابا.
وتحدث بإيجاز باللغة الإنكليزية، ثم ألقى خطابا أطول بالإسبانية منتقدا الأيديولوجيات اليسارية، وأشاد بالملياردير إيلون ماسك.
وانتقد ميلي الطبقة السياسية الحاكمة التي قال إنها مسؤولة عن نظام يستخدم الأنظمة الضريبية غير العادلة لفرض "إعادة توزيع الثروة بالقوة".

كما هنأ رئيس الأرجنتين ترامب على "انتصاره المدوي" في الانتخابات، وقال: "اليوم، رياح الحرية تهب بقوة أكبر".

كما تحدث ترامب إلى الحضور في الحفل، مهنئا ميلي على العمل الذي قام به من أجل الأرجنتين، وقال إنه "شرف" أن يكون رئيس الأرجنتين في ناديه.
 
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