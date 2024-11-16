روسيا تسقط 34 مُسيّرة أوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوية دمرت خلال الليل 34 طائرة أوكرانية مُسيّرة، فوق مقاطعات كورسك، وبريانسك، وبيلغورود، وكالوغا، وشبه جزيرة القرم.وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت: "خلال الليلة الماضية، تم إيقاف محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مُسيرة على أهداف في أراضي روسيا، وتم تدمير 34 طائرة أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.وجاء في البيان: "تم إسقاط 20 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة، فوق كل من أراضي جمهورية القرم، ومقاطعات بيلغورود وكالوغا".وكتب ألكسندر بوغوماز حاكم منطقة بريانسك على تطبيق تليغرام: "لم يتم تسجيل خسائر مادية أو بشرية"، وأضاف أن فرق الإنقاذ والجهات المعنية تعمل في مكان سقوط المسيرات.(سكاي نيوز)