لقاء بايدن والرئيس الصيني.. ملف دعم كوريا الشمالية لروسيا بند اساس





وتأتي محادثات اليوم السبت على هامش القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ(أبيك) في بيرو، قبل ما يزيد قليلا عن شهرين من مغادرة بايدن منصبه وإفساح المجال للمرشح الجمهوري المنتخب دونالد ترامب.

Advertisement

وسيكون هذا آخر اتصال لبايدن مع شي، وهو شخص اعتبره بايدن الديمقراطي نظيره الأكثر أهمية على المسرح العالمي. من المتوقع أن يستخدم الرئيس الأميركي جو بايدن اجتماعه الأخير مع الزعيم الصيني، شي جين بينغ، لحثه على اقناع كوريا الشمالية بعدم تعزيز دعمها للحرب الروسية على أوكرانيا.وتأتي محادثات اليوم السبت على هامش القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ(أبيك) في بيرو، قبل ما يزيد قليلا عن شهرين من مغادرة بايدن منصبه وإفساح المجال للمرشح الجمهوري المنتخب دونالد ترامب.وسيكون هذا آخر اتصال لبايدن مع شي، وهو شخص اعتبره بايدن الديمقراطي نظيره الأكثر أهمية على المسرح العالمي.

ومع الاجتماع الأخير، يقول مسؤولون إن بايدن سيتطلع إلى قيام شي بتعزيز المشاركة الصينية لمنع تصعيد لحظة خطيرة بالفعل مع كوريا الشمالية.



وكان بايدن إلى جانب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول ورئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، قد أدانوا أمس الجمعة قرار الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون بإرسال آلاف من الجنود لمساعدة موسكو على صد القوات الأوكرانية، التي استولت على أراض في منطقة كورسك الحدودية الروسية.



ووصف بايدن هذه الخطوة بأنها "تعاون خطير ومزعزع للاستقرار".



وأعرب مسؤولو البيت الأبيض عن إحباطهم من بكين، التي تمثل الغالبية العظمى من تجارة كوريا الشمالية، بسبب عدم بذل المزيد من الجهود لكبح جماح بيونج يانج.