تقريرٌ يكشف.. هل ستدخل أميركا "حرباً شاملة" قبل ولاية ترامب؟

قال المحللان السياسيان جوليان بارنز ديسي وإيلي جيرانمايه إن المناورات العسكرية الإيرانية والإسرائيلية، بالتزامن مع دخول الرئيس الأميركي جون بايدن مرحلة "البطة العرجاء"، قد تجر الولايات المتحدة إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط، بينما يستعد دونالد ترامب لولايته الثانية بعد فوزه بالانتخابات الأميركية مؤخراً.

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وأضاف جوليان بارنز ديسي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإيلي جيرانمايه، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقالهما المشترك بموقع "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"، ومقره برلين، أنه مع اقتراب تسلم ترامب ولاية، فإن الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران قد يجر الولايات المتحدة إلى حرب إقليمية شاملة.

وتبادلت إسرائيل وإيران هجمات عسكرية غير مسبوقة على مدار العام الماضي، مع تكثيف الأعمال العدائية مؤخراً رداً على الضربة الإسرائيلية في 26 تشرين الأول ضد أهداف عسكرية إيرانية.

ويواجه كلا البلدين وضعاً حرجاً قبل تنصيب ترامب المحتمل في كانون الثاني، حيث يسعى كل منهما إلى امتلاك ميزة مقارنةً بنظيره، ما قد يشعل المنطقة ويتجه بها نحو صراع أوسع.

رؤية نتنياهو للتغيير الإقليمي

ويقول التقرير إنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتصور إعادة تشكيل الشرق الأوسط، معزَّزاً بالمكاسب التكتيكية الأخيرة التي حققتها إسرائيل ضد حلفاء إيران في غزة ولبنان"، وأضاف: "منذ هجمات حماس في 7 تشرين الأول 2023، عطلت إسرائيل بشكل فعال محور المقاومة الإيراني في المنطقة، بما في ذلك حزب الله، وكشفت عن حدود طهران في ردع العمل الإسرائيلي. كذلك، فتح تمكن إسرائيل من تحييد الدفاعات الإيرانية الحاسمة فرصة نادرة لعرقلة البرنامج النووي الإيراني مؤقتاً، مع إضعاف البنية التحتية العسكرية والاقتصادية لإيران"، على حد تعبيره.

ويضيف: "رغم وعود حملة ترامب بإنهاء التدخل الأميركي في الخارج، يدعو مستشاروه المؤيدون لإسرائيل إلى دعم الإجراءات الإسرائيلية. قد يكون هدف نتنياهو إجبار الإدارة القادمة على دعم صراع أوسع نطاقا ضد إيران، مما قد يؤدي إلى توريط الولايات المتحدة بالمشاركة النشطة، خاصة إذا كان من الممكن تأطير الضربات الإسرائيلية على أنها دفاع عن النفس. كذلك، قد تشهد هذه الفترة قبل تنصيب ترامب المبالغة في تقدير إسرائيل لمكاسبها العسكرية للتأثير على موقف الإدارة الجديدة".



رد طهران المحسوب

وأوضح الكاتبان أنه ما يزال رد إيران على الضربات الإسرائيلية الأخيرة غير مؤكد، لكنه استراتيجي، وتابعا: "لقد أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي يمثل الفصيل الإصلاحي، إلى استعداده لتخفيف العدوان إذا كان من الممكن تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان. مع هذا، فقد أعربت طهران عن اهتمامها بالتعامل مباشرة مع الولايات المتحدة، الأمر الذي قد يوفر مساراً للحد من التوترات. كذلك، فقد تكثف طهران دفاعاتها إذا اشتبهت في هجوم إسرائيلي مستمر، سعياً إلى إرساء ردع حازم قبل تولي ترامب منصبه".





وأكمل التقرير: "قد تنظر إسرائيل إلى جهود طهران لتجنب صراع أوسع على أنه علامة على الضعف. ومع ذلك، تحتفظ إيران بالقدرة على إلحاق أضرار جسيمة بإسرائيل إذا اقتضى الأمر، بما في ذلك إرهاق أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية. وبحسب ما ورد يستعد حلفاء طهران، مثل الحوثيين في اليمن وميليشيات الحشد الشعبي في العراق، للمشاركة على نطاق أوسع، مما يزيد من خطر اندلاع حريق إقليمي".



خفض التصعيد

وقال الكاتبان إن الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي يلعبان دوراً حاسماً في تجنب صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وتشعر الدول الأوروبية بالقلق إزاء احتمال اندلاع حرب تتورط فيها الولايات المتحدة وحلفاؤها، خاصة مع تضاؤل نفوذ بايدن.

وينبغي للحكومات الأوروبية أن تتصدى لاعتقاد نتنياهو بأن القوة العسكرية وحدها يمكن أن تعيد تشكيل المنطقة، وتدعو بدلاً من ذلك إلى ضبط النفس والحذر.

الاستعداد لفترة متقلبة

ويقول التقرير إنه "رغم هذه الجهود الدبلوماسية، فإن نهج ترامب غير المتوقع في السياسة الخارجية، إلى جانب طموحات نتنياهو العسكرية وحاجة إيران إلى استعادة الردع، يخلق سيناريو متقلباً بشكل استثنائي"، وأضاف: "كذلك، تسعى الدول الأوروبية، التي تخشى المغامرات العسكرية السابقة في أفغانستان والعراق، إلى تجنب التدخل المباشر في صراع آخر في الشرق الأوسط. مع هذا، تؤكد الأحداث المدمرة في غزة ولبنان على مدى سرعة تصاعد التوترات، مما قد يجر الغرب إلى المشاركة النشطة".

وأكد الكاتبان أنه للحيلولة دون وقوع حرب إسرائيلية إيرانية يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي. (24)