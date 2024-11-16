تفاصيل عن فريق ترامب.. هذه أبرز الأسماء والمهام

Advertisement

وبعد أسبوع من إعلان فوز ترامب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس فوزاً كاسحاً، كشف الرئيس المنتخب عن معظم الأسماء التي سترافقه في ولايته الثانية، التي سيعتمد عليها في تنفيذ سياساته.واختار ترامب حتى الآن الأسماء التي ستشغل المناصب الحساسة والكبرى في إدارته، وبينها:سيقود إيلون ماسك مع فيفيك راماسوامي "وزارة كفاءة الحكومة" الجديدة في إدارة ترامب الثانية.وماسك هو أحد أكبر داعمي ترامب، وهو الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" ومنصة "إكس" (تويتر سابقا)، أما راماسوامي فهو رجل أعمال ومرشح رئاسي جمهوري سابق.ووزارة كفاءة الحكومة هي وكالة جديدة أنشئت للإشراف على الإنفاق الفيدرالي وتقليصه.يُنظر إلى الوزير الجديد على أنه من صقور السياسة الخارجية الذي يؤيد بشدة اتباع خط صارم تجاه إيران والصين.ويحظى روبيو باحترام كبير بين الجمهوريين المؤسسين، لكنه تبنى في الآونة الأخيرة مواقف سياسية أكثر شعبوية من الناحية الاقتصادية.هيغسيث هو أحد المحاربين القدامى في العراق وأفغانستان، وقد حصل على نجمتين برونزيتين، وهو خريج جامعة برينستون وحصل على درجة الماجستير من كلية كينيدي للحكومة بجامعة هارفارد.وإضافة إلى سجله العسكري فإن هيغيست هو أيضا مقدم برامج على قناة "فوكس نيوز" المقربة من الحزب الجمهوري، ونشأت بينه وبين ترامب علاقة صداقة، إذ حل ترامب مرارا ضيفا على برنامجه.اختير توم هومان للإشراف على وكالة إنفاذ قوانين الهجرة، لُقب بـ"قيصر الحدود"، وقد كلفه ترامب بالإشراف على خططه الطموحة لترحيل المهاجرين.وكان هومان من المؤيدين البارزين لعمليات الترحيل، إذ يدعم مبادرة ترامب لترحيل أكثر من مليون مهاجر غير شرعي.وبالتوازي مع مهمة هومان ستكون كريستي نويم عنصرا بارزا في إدارة ترامب في علاقة بملف الهجرة، وستُكلف بتنفيذ العديد من خطط الترحيل التي وضعها ترامب.وكانت حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية في السابق مرشحة لمنصب نائب الرئيس لدى ترامب، لكنها خرجت من السباق.اختير النائب مايك والتز ليشغل منصب مستشار الأمن القومي لترامب، وكان والتز عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا، وهو أول عضو في القوات الخاصة الذي يُنتخب لمجلس النواب.ويشغل هذا المنصب حاليا جيك ساليفان. ومن بين مهامه إدارة وتنسيق أعمال مختلف الأجهزة الحكومية الأمريكية الخاصة بالملفات الأمنية.جون راتكليف هو عضو سابق في الكونغرس من تكساس وكان مديرا للاستخبارات الوطنية في عهد ترامب خلال فترة ولايته الأولى.ويُنظر إلى راتكليف على أنه من الصقور فيما يتعلق بالصين، واتهم الدولة الشيوعية بالتورط في "تغطية واسعة النطاق" لأصول كوفيد-19.اختار ترامب تعيين المستثمر العقاري ورائد الأعمال ستيف ويتكوف مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط.ويترأس ويتكوف شركة للاستثمار والعقارات أسسها عام 1997 وتحمل اسمه، كما عمل في اللجنة التنفيذية للمجلس العقاري في نيويورك، وفقا لفريق ترامب.