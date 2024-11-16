قد يُغيّر معادلة حرب أوكرانيا.. سلاح روسي "فتاك" يدخل الخدمة

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ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن مصنع عالي التقنية، في وسط روسيا، تمكّن من تصنيع قوة فتاكة جديدة لمهاجمة أوكرانيا تتألف من عدد صغير من الطائرات المسيّرة الحرارية شديدة التدمير، محاطة بأسراب ضخمة من الفخاخ الرغوية.وتهدف الخطة، التي أطلقت عليها روسيا اسم "عملية الهدف الزائف" إلى إجبار أوكرانيا على إنفاق الموارد الشحيحة لإنقاذ الأرواح والحفاظ على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك استخدام ذخائر الدفاع الجوي، باهظة الثمن، حسب ما نقلت "أسوشيتد برس" عن مصدر مطلع على الإنتاج الروسي وخبير الكترونيات أوكراني.ولا يستطيع الرادار ولا القناصون ولا حتى خبراء الإلكترونيات تحديد الطائرات المسيّرة القاتلة في السماء.وتشكل الفخاخ غير المسلحة الآن أكثر من نصف الطائرات المسيّرة، التي تستهدف أوكرانيا وما يصل إلى 75 بالمئة من الطائرات المسيّرة الجديدة، التي تخرج من المصنع في منطقة "ألابوجا" الاقتصادية الخاصة الروسية، حسب المصدرين المطلعين على الإنتاج الروسي.