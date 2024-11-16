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عربي-دولي

هل من لقاء جمع ماسك بممثل إيران في الأمم المتحدة؟

Lebanon 24
16-11-2024 | 06:02
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نفت وزارة الخارجية الإيرانية السبت، المزاعم التي تحدثت عن لقاء جمع الملياردير الأميركي إيلون ماسك، والذي سيكون مشاركا في إدارة دونالد ترامب الجديدة، بممثل إيران في الأمم المتحدة.
 
يأتي ذلك، بعدما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" بوقت سابق أن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، التقى مع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني، بنيويورك لمناقشة سبل نزع فتيل التوترات بين البلدين.

وأبدى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، استغرابه من هذه المزاعم، مشيرا إلى أنها من اختلاق وسائل الإعلام الأميركية، نافيا صحتها.
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