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عربي-دولي
"دعوى جنسية" تهدد المرشح لـ"وزارة الدفاع" في عهد ترامب.. هذه تفاصيل الأمر
Lebanon 24
16-11-2024
|
06:48
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قال مصدر لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن الفريق الانتقالي التابع للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تفاجأ بدعوى الاعتداء الجنسي الصادرة ضد المرشح لوزارة الدفاع بيت هيغسيت، وإنهم يخشون ظهور مزيد من التفاصيل السلبية عنه.
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وأضاف: "هناك الكثير من الإحباط حول هذا الموضوع، لم يُفحص بشكل مناسب".
وقالت الصحيفة إن ترامب لم يُبلغ بتفاصيل الادعاء بشأن السلوك الجنسي غير اللائق قبل اختياره، وفقًا لمصدر مطلع على المسألة.
عمليات تقييم لمستقبل هيغسيت
وناقش كبار المسؤولين في الفريق الانتقالي لترامب مستقبل هيغسيت، في ظل ظهور تفاصيل جديدة حول التحقيق الذي أجرته الشرطة بشأن ادعاء باعتداء جنسي في عام 2017.
وكان بيان صادر عن مدينة مونتيري في ولاية كاليفورنيا الأميركية قال، الجمعة 15 تشرين الثاني، إن بيت هيغسيت المذيع في قناة "فوكس نيوز" والمرشح لتولي وزارة الدفاع الأميركية كان متهما بالاعتداء الجنسي.
وأشار البيان إلى أن هيغسيت اتُّهم بالاعتداء الجنسي في عام 2017 عقب ظهوره في فعالية للنساء بالمدينة، لكنه لم يخضع لأي محاكمات بشأن هذه التهمة بشكل رسمي.
وقال محامي وزير الدفاع المحتمل، تيموثي بالاتور، في حديث لوكالة أسوشيتد برس، إن كل ما أثير في هذا الصدد "مزاعم كاذبة للغاية".
ورفض المسؤولون في مونتيري نشر تقرير الشرطة الذي يوثق الاتهامات، مكتفين بإصدار بيان حول التحقيق في اعتداء جنسي بحق هيغسيت في فندق حياة ريجينسي بمونتيري.
وذكر البيان أن الشخص الذي أبلغ عن الاعتداء كان مصابا بكدمات في الفخذ اليمنى، ولم يشر إلى استخدام السلاح لتهديده.
ونفى المتحدث باسم الفريق الانتقالي لترامب، ستيفن تشيونج الاتهامات بحق هيغسيت، قائلا: "لقد نفى جميع الاتهامات، ولم يواجه أي محاكمات حول هذا الأمر".
(بلينكس - blinx)
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