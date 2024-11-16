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عربي-دولي

أسلحة "هتلر" تظهر في هذه الدولة.. مخزنٌ داخل منزل!

Lebanon 24
16-11-2024 | 06:55
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ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على رجل في بوينس أيرس كان بحوزته عدد كبير من الأسلحة النازية القديمة المزينة برموز الرايخ الثالث من نظام أدولف هتلر.

ووفقا لتقرير من الشرطة الاتحادية الأرجنتينية، ضبطت الشرطة أكثر من 60 سلاحا ناريا في منزل الرجل، تشمل 43 بندقية مزينة بعلامات النسر النازي، و15 مسدسا، و5 حراب، ومدفعا رشاشا.
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وأضاف التقرير أن السلطات ضبطت أيضا أعلاما نازية وزيا عسكريا وقبعات وخوذات بالإضافة إلى تماثيل نصفية لهتلر.

أين يقع المنزل؟
يقع المنزل الذي عُثر فيه على الأسلحة في مدينة كويلميس، بالقرب من الحافة الجنوبية للمنطقة الحضرية المترامية الأطراف في بوينس أيرس، العاصمة.

وكانت الشرطة تتعقّب الرجل بعد سفره إلى الخارج وتورطه في تحقيق بدأته الشرطة الاتحادية في البوسنة والهرسك.

وبعد الحرب العالمية الثانية، هاجر العديد من المسؤولين النازيين بمن في ذلك مشرف معسكر الموت سيئ السمعة أدولف آيخمان إلى الأرجنتين لتجنب المحاكمات بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وفي العام الماضي، دهمت قوات الأمن مكتبة أرجنتينية كانت تبيع كتبا عن النازية عبر الإنترنت وأغلقتها.
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