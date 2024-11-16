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عربي-دولي

قياديان بارزان... من اغتالت إسرائيل في سوريا؟ (صورة)

Lebanon 24
16-11-2024 | 08:01
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أكد مصدر مطلع في حركة الجهاد أن قياديين اثنين أحدهما عضو في المكتب السياسي في الحركة، والثاني مسؤول العلاقات الخارجية، قتلا في الغارة التي شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي، الخميس، على قدسيا قرب دمشق.
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وقال المصدر: "تمّ اغتيال عضو المكتب السياسي عبد العزيز الميناوي، ومسؤول العلاقات الخارجية رسمي أبو عيسى"، في الغارة على منطقة قدسيا في ضاحية دمشق.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن عن استهداف "قواعد عسكرية تابعة للجهاد في سوريا" يوم الخميس الماضي. (العربية)
 
 
مقتل قيادين من الجهاد
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