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عربي-دولي

قبل إقلاعها من المطار... إصابة طائرة بالرصاص في أميركا

Lebanon 24
16-11-2024 | 08:18
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أفادت شركة "ساوث ويست إيرلاينز" أن طائرة تابعة لها كانت تستعدّ للإقلاع من مطار "دالاس لاف فيلد" في الولايات المتحدة أصيبت برصاصة.

وقال متحدث باسم الشركة إنّ "الرحلة 2494 التابعة لشركة "ساوث ويست إيرلاينز" كانت تستعدّ للإقلاع إلى مدينة إنديانابوليس عندما أصابت رصاصة الجانب الأيمن من الطائرة، أسفل قمرة القيادة مباشرة".
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وأضاف: "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وتم إخطار سلطات إنفاذ القانون وجرى إخراج الطائرة من الخدمة".

وأكد المطار أنه تم إنزال الركاب من الطائرة بأمان بعد تعرض الطائرة لأضرار. (روسيا اليوم)

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