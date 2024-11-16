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عربي-دولي

ولي العهد السعودي يلغي رحلته إلى قمة العشرين.. اليكم السبب

Lebanon 24
16-11-2024 | 08:50
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قالت وكالة "بلومبرغ" إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ألغى رحلته التي كانت مقررة لحضور قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها الاثنين المقبل في ريو دي جانيرو بالبرازيل، حسبما نقلت عن مصدر مطلع.
ورجح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته للوكالة نظرا لحساسية الموضوع، أن يكون السبب في ذلك هو أن الرحلة للبرازيل تستغرق أكثر من 14 ساعة وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تفاقم مشكلة في قناة الأذن يعاني منها الأمير محمد بن سلمان البالغ من العمر 39 عاما.
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وقالت وكالة "بلومبرغ" إن مسؤولا بالحكومة السعودية رفض التعليق على هذه الأنباء.
وأشار المصدر إلى أن غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القمة وقرب انتهاء ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن، قد يكون لهما دور أيضا في قرار الأمير محمد بن سلمان.
وبحسب الوكالة فقد عانى ولي العهد السعودي سابقا من انسداد واحتقان في الأذن استمر لعدة أيام بعد رحلات طويلة أجراها بالطائرة.
وأشارت إلى أن الأمير محمد بن سلمان كان قد ألغى في وقت سابق رحلات خارجية في اللحظات الأخيرة، بما في ذلك زيارة رسمية إلى اليابان هذا العام. (الحرة)

 
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