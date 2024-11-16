من هم المرشحون المحتملون لخلافة خامنئي؟

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وأكد مهدوي في تصريحاته أن "مجلس خبراء القيادة، من خلال لجنة سرية، قد حدد 3 أشخاص كمرشحين لخلافة المرشد بعد علي خامنئي وقام بترتيبهم حسب الأولوية". أعلن إمام الجمعة المؤقت في مدينة أصفهان، أبو الحسن مهدوي، خلال خطبة الجمعة الماضية، عن تشكيل لجنة "سرية" من قبل مجلس خبراء القيادة، عملت على تحديد 3 مرشحين لخلافة المرشد الإيراني الحالي، علي خامنئي، بعد وفاته.وأكد مهدوي في تصريحاته أن "مجلس خبراء القيادة، من خلال لجنة سرية، قد حدد 3 أشخاص كمرشحين لخلافة المرشد بعد علي خامنئي وقام بترتيبهم حسب الأولوية".

وأضاف أن "هذا الأمر يعد من المهام الأساسية لمجلس الخبراء ولا يمثل موضوعًا جديدًا".



وأشار إمام جمعة أصفهان إلى أن "الأعداء في الفضاء الإلكتروني" يحاولون استغلال تصريحات خامنئي في لقائه الأخير مع أعضاء مجلس خبراء القيادة، الذي عقد في 8 تشلاين الثاني.



وأوضح أن خامنئي شدد خلال هذا اللقاء على ضرورة أن "يحدد أعضاء مجلس الخبراء شخصًا مناسبًا للخلافة"، مبينًا أن هذا التوجيه ليس بجديد، بل كان يكرره في كل اجتماع منذ الدورة الثالثة لمجلس الخبراء.

من هم المرشحون الثلاثة المحتملون؟

لم يحدد إمام جمعة أصفهان أسماء المرشحين الذين تم اختيارهم في اللجنة السرية، ومع ذلك، كانت هناك تكهنات في السنوات الأخيرة حول أبرز الأسماء المرشحة لخلافة خامنئي.



1. مجتبى خامنئي

يتصدر اسم مجتبى خامنئي، نجل المرشد الحالي، قائمة التكهنات كمرشح محتمل، ورغم عدم توليه أي مناصب رسمية بارزة أو انتخابية، إلا أن اسمه يُطرح بشكل متكرر، ومع ذلك، أشار محمود محمدي عراقي، عضو مجلس خبراء القيادة، في شباط الماضي إلى أن خامنئي يعارض تعيين أبنائه كمرشحين لخلافته.

2. محمد مهدي ميرباقري

تداولت بعض وسائل الإعلام اسم محمد مهدي ميرباقري كمرشح آخر، وهو عالم دين بارز في المؤسسة الدينية، وعضو في مجلس خبراء القيادة منذ عام 2015، ويُنظر إليه من قبل بعض أنصار النظام باعتباره من "منظري الثورة الإسلامية"، وهو لقب سبق أن أُطلق على شخصيات مثل مرتضى مطهري ومحمد تقي مصباح يزدي.



3. علي رضا أعرافي

في تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في آب، برز اسم علي رضا أعرافي كمرشح ثالث محتمل، ويشغل أعرافي، البالغ من العمر 67 عامًا، منصب نائب رئيس مجلس خبراء القيادة، ويمثل العاصمة طهران في المجلس منذ آذار 2022، كما أنه عضو في مجلس صيانة الدستور بتعيين من المرشد علي خامنئي منذ عام 2019. (العربية)