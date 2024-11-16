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إقتصاد

في ألمانيا... زيادة كبيرة في الفقر بين كبار السنّ

Lebanon 24
16-11-2024 | 10:10
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يواجه نحو 3.2 مليون مسن، ممن تجاوزوا 65 عاما في ألمانيا خطر الفقر، بحسب بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".
 
 
وبحسب البيانات، فإن عدد المسنين المهددين بالفقر في ألمانيا بلغ بالتحديد العام الماضي 3.245 مليون شخص، مقابل 3.157 مليون شخص عام 2022، وحوالي 3.3 مليون شخص عام 2021.
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ووفقا للبيانات، بلغ عدد أفراد الجيل الذي يزيد عمره عن 65 والمعرضين رسميا لخطر الفقر حوالي 2.4 مليون فرد فقط في عام 2013، وخلال السنوات السابقة لذلك تقلبت الأرقام حول 2.4 مليون أو أدنى قليلا، وشملت هذه الفئة من يقل دخله بعد الإعانات الاجتماعية عن 60% من متوسط الدخل في ألمانيا. (روسيا اليوم)

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