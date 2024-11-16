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إقتصاد
تركيا تفرض غرامة على "تويتش"
Lebanon 24
16-11-2024
|
10:55
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ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، أن مجلس حماية البيانات الشخصية في تركيا فرض غرامة قدرها مليوني ليرة على منصة الألعاب "تويتش" التابعة لشركة "أمازون دوت كوم" بسبب اختراق للبيانات.
وبدأ مجلس حماية البيانات الشخصية تحقيقا بعد تسريب 125 غيغابايت من البيانات.
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وخلص إلى أن "تويتش" فشلت في وضع تدابير أمنية مناسبة بشكل استباقي، ولم تعالج المشكلة إلا بعد الاختراق. وقال أيضا إن إجراءات تقييم المخاطر والتهديدات كانت غير كافية. (سكاي نيوز)
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