Advertisement

عربي-دولي

طالب صيني رسب في الإمتحانات.. فقتل 8 أشخاص

Lebanon 24
16-11-2024 | 11:29
A-
A+
Doc-P-1279289-638673788154588640.png
Doc-P-1279289-638673788154588640.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت الشرطة الصينية في بيان إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 17 آخرون عندما طعن طالب يبلغ من العمر 21 عامًا في مدينة ووشي بشرق الصين مساء السبت.
 
تأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من حادث دهس وهرب قُتل فيه 35 شخصًا وأصيب 43 آخرون بعد أن صدمت سيارة مجموعة من الأشخاص خارج مركز رياضي في مدينة تشوهاي بجنوب الصين.
Advertisement
 
وقال موقع قناة "NTDTV" إن الحادث وقع في كلية ووشي للفنون التطبيقية، مشيرة إلى أن المنفذ هو طالب يبلغ من العمر 21 عاما.

وذكرت أنه في حدود 6:30 من مساء السبت، دخل الطالب إلى الحرم الجامعي وطعن الطلاب بشكل عشوائي.
 
كما كشفت مصادر محلية أن سبب الحادث هو رسوب الطالب في الامتحان وعدم حصوله على شهادته، موضحة أنه "أراد التنفيس عن غضبه".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:01 | 2024-11-16
12:00 | 2024-11-16
11:35 | 2024-11-16
11:19 | 2024-11-16
11:00 | 2024-11-16
10:55 | 2024-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24