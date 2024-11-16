طالب صيني رسب في الإمتحانات.. فقتل 8 أشخاص

قالت الشرطة الصينية في بيان إن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 17 آخرون عندما طعن طالب يبلغ من العمر 21 عامًا في مدينة ووشي بشرق الصين مساء السبت.

تأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من حادث دهس وهرب قُتل فيه 35 شخصًا وأصيب 43 آخرون بعد أن صدمت سيارة مجموعة من الأشخاص خارج مركز رياضي في مدينة تشوهاي بجنوب الصين.

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وقال موقع قناة "NTDTV" إن الحادث وقع في كلية ووشي للفنون التطبيقية، مشيرة إلى أن المنفذ هو طالب يبلغ من العمر 21 عاما.



وذكرت أنه في حدود 6:30 من مساء السبت، دخل الطالب إلى الحرم الجامعي وطعن الطلاب بشكل عشوائي.

كما كشفت مصادر محلية أن سبب الحادث هو رسوب الطالب في الامتحان وعدم حصوله على شهادته، موضحة أنه "أراد التنفيس عن غضبه".