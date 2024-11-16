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إذا غادر المحتجون مباني الحكومة.. رئيس دولة مستعد أن يتنحى عن منصبه

Lebanon 24
16-11-2024 | 14:41
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أعلن رئيس أبخازيا، أصلان بجانيا، استعداده لكتابة خطاب استقالته بعد أن تغادر المعارضة مجمع المباني الحكومية التي اقتحمها المتظاهرون، حسبما أفاد مراسل وكالة "تاس".

وقال بجانيا خلال اجتماع مع مؤيديه: "عندما يغادرون البرلمان، سأكتب خطاب استقالتي، وفي الانتخابات الجديدة سنرى مقدار الدعم الذي سيحصلون عليه".
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وأضاف: "أنا مستعد للدعوة لإجراء الانتخابات والاستقالة.. والذهاب إلى صناديق الاقتراع، وندع الناس يقولون من سيؤيدون".

كما أكد رئيس أبخازيا ترشحه في الانتخابات الرئاسية الجديدة المحتملة بالبلاد في حال قدم استقالته المبكرة من منصبه الحالي.
 
وفي 15 تشرين الثاني، أكد المتحدث باسم المعارضة، ليفان ميكا، أن المعارضة أصدرت إنذاراً نهائياً للرئيس الحالي، أصلان بجانيا، وتطالبه بالاستقالة خلال ساعة. (العربية)

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