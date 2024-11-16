Advertisement

عربي-دولي

بـ"قنابل مضيئة".. استهداف منزل نتنياهو للمرة الثانية

Lebanon 24
16-11-2024 | 15:10
A-
A+
Doc-P-1279371-638673919050596723.png
Doc-P-1279371-638673919050596723.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء السبت عن إلقاء قنابل مضيئة باتجاه منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا شمال تل أبيب.

وقالت إن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادثة، مبينة أن القنابل سقطت في ساحة منزله.
Advertisement

وأضافت "تقوم الشرطة بأعمال تفتيش في المنطقة بعد العثور على بقايا القنابل المضيئة".
 
 
ولاحقًا أصدرت الشرطة والشاباك بيانًا اعتبرتا من خلاله أن "حادث إلقاء قنابل ضوئية على منزل نتنياهو خطير للغاية".
 
أضاف البيان:" تم رصد إطلاق قنبلتي إضاءة سقطتا في فناء بيت رئيس الوزراء في قيساريا".
 
ولفت البيان إلى أنّ رئيس الوزراء نتنياهو وعائلته لم يكونوا في المنزل أثناء إلقاء القنبلتين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2024-11-16
16:53 | 2024-11-16
16:48 | 2024-11-16
16:41 | 2024-11-16
16:38 | 2024-11-16
16:05 | 2024-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24