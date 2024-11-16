



وقالت إن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادثة، مبينة أن القنابل سقطت في ساحة منزله.

Advertisement

وأضافت "تقوم الشرطة بأعمال تفتيش في المنطقة بعد العثور على بقايا القنابل المضيئة". كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء السبت عن إلقاء قنابل مضيئة باتجاه منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا شمال تل أبيب.وقالت إن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادثة، مبينة أن القنابل سقطت في ساحة منزله.وأضافت "تقوم الشرطة بأعمال تفتيش في المنطقة بعد العثور على بقايا القنابل المضيئة".

ولاحقًا أصدرت الشرطة والشاباك بيانًا اعتبرتا من خلاله أن "حادث إلقاء قنابل ضوئية على منزل نتنياهو خطير للغاية".

أضاف البيان:" تم رصد إطلاق قنبلتي إضاءة سقطتا في فناء بيت رئيس الوزراء في قيساريا".

ولفت البيان إلى أنّ رئيس الوزراء نتنياهو وعائلته لم يكونوا في المنزل أثناء إلقاء القنبلتين.