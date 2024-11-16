إيران تنفي وجود أي لقاء بين مندوبها وإيلون ماسك.. وهذا ما قالته عن "النووي"





وقال عراقجي، خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني مساء السبت: "لم يلتق أي من المسؤولين الإيرانيين بإيلون ماسك. هذه مجرد صناعة أخبار أمريكية". وأضاف: "بالتأكيد لم يحدث أي لقاء بين ممثل إيران وماسك".

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وأوضح: "منذ الساعات الأولى لنشر الخبر كنت على يقين بأنه كاذب لأن أياً من سفاراتنا لن تفعل مثل هذا الأمر دون التنسيق مع الخارجية"، منوهاً إلى أن "الآن ليس الوقت المناسب لمثل هذه الاجتماعات ولا توجد مثل هذه الإرادة لعقد اجتماع مع مسؤولين في إدارة دونالد ترامب".



وعند سؤاله عن تأخر وزارة الخارجية في نفي الخبر حتى اليوم السبت، قال عراقجي أنه "عندما استيقظ لصلاة الصبح رأى هذا الخبر ولم ينكر الخبر حتى الظهر؛ لأنه لم يكن يستحق الرد"، بحسب تعبيره. نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بشكل قاطع عقد أي اجتماع بين مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك.وقال عراقجي، خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني مساء السبت: "لم يلتق أي من المسؤولين الإيرانيين بإيلون ماسك. هذه مجرد صناعة أخبار أمريكية". وأضاف: "بالتأكيد لم يحدث أي لقاء بين ممثل إيران وماسك".وأوضح: "منذ الساعات الأولى لنشر الخبر كنت على يقين بأنه كاذب لأن أياً من سفاراتنا لن تفعل مثل هذا الأمر دون التنسيق مع الخارجية"، منوهاً إلى أن "الآن ليس الوقت المناسب لمثل هذه الاجتماعات ولا توجد مثل هذه الإرادة لعقد اجتماع مع مسؤولين في إدارة دونالد ترامب".وعند سؤاله عن تأخر وزارة الخارجية في نفي الخبر حتى اليوم السبت، قال عراقجي أنه "عندما استيقظ لصلاة الصبح رأى هذا الخبر ولم ينكر الخبر حتى الظهر؛ لأنه لم يكن يستحق الرد"، بحسب تعبيره.

وصرّح عراقجي للتلفزيون الرسمي بعد زيارة لإيران قام بها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: "لا يزال ثمة فرصة للدبلوماسية، رغم أن هذه الفرصة ليست كبيرة جدا. هناك فرصة محدودة".



وكتب وزير الخارجية عراقجي على إكس عقب محادثات في طهران مع غروسي الخميس "الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي- الترويكا الأوروبية"، في إشارة إلى الثلاثي الأوروبي فرنسا وألمانيا وبريطانيا الذي يمثل الغرب جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة في المحادثات النووية.



وقال عراقجي "نحن على استعداد للتفاوض على أساس مصلحتنا الوطنية وحقوقنا التي لا يمكن التنازل عنها، لكننا غير مستعدين للتفاوض تحت الضغط والترهيب".