Advertisement

عربي-دولي

إيران تنفي وجود أي لقاء بين مندوبها وإيلون ماسك.. وهذا ما قالته عن "النووي"

Lebanon 24
16-11-2024 | 15:16
A-
A+
Doc-P-1279373-638673925606794475.png
Doc-P-1279373-638673925606794475.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بشكل قاطع عقد أي اجتماع بين مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وقال عراقجي، خلال مقابلة مع التلفزيون الإيراني مساء السبت: "لم يلتق أي من المسؤولين الإيرانيين بإيلون ماسك. هذه مجرد صناعة أخبار أمريكية". وأضاف: "بالتأكيد لم يحدث أي لقاء بين ممثل إيران وماسك".
Advertisement

وأوضح: "منذ الساعات الأولى لنشر الخبر كنت على يقين بأنه كاذب لأن أياً من سفاراتنا لن تفعل مثل هذا الأمر دون التنسيق مع الخارجية"، منوهاً إلى أن "الآن ليس الوقت المناسب لمثل هذه الاجتماعات ولا توجد مثل هذه الإرادة لعقد اجتماع مع مسؤولين في إدارة دونالد ترامب".

وعند سؤاله عن تأخر وزارة الخارجية في نفي الخبر حتى اليوم السبت، قال عراقجي أنه "عندما استيقظ لصلاة الصبح رأى هذا الخبر ولم ينكر الخبر حتى الظهر؛ لأنه لم يكن يستحق الرد"، بحسب تعبيره.
 
وصرّح عراقجي للتلفزيون الرسمي بعد زيارة لإيران قام بها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: "لا يزال ثمة فرصة للدبلوماسية، رغم أن هذه الفرصة ليست كبيرة جدا. هناك فرصة محدودة".

وكتب وزير الخارجية عراقجي على إكس عقب محادثات في طهران مع غروسي الخميس "الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي- الترويكا الأوروبية"، في إشارة إلى الثلاثي الأوروبي فرنسا وألمانيا وبريطانيا الذي يمثل الغرب جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة في المحادثات النووية.

وقال عراقجي "نحن على استعداد للتفاوض على أساس مصلحتنا الوطنية وحقوقنا التي لا يمكن التنازل عنها، لكننا غير مستعدين للتفاوض تحت الضغط والترهيب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2024-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2024-11-16
16:53 | 2024-11-16
16:48 | 2024-11-16
16:41 | 2024-11-16
16:38 | 2024-11-16
16:05 | 2024-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24