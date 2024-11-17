"تجاوزوا الخطوط الحمراء".. اعتقال 3 هاجموا بيت نتنياهو

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وكان العديد من السياسيين الإسرائيليين أعربوا خلال الساعات الماضية عن استيائهم من الحادث، ومن بينهم زعيم المعارضة يائير لابيد والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور على منصة إكس بوقت مبكر اليوم أن الواقعة تجاوزت "كل الخطوط الحمراء". أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 3 أشخاص مشتبها بهم في إطلاق قنابل ضوئية على منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيساريا، مؤكدة أن التحقيقات مستمرة لكشف المزيد من التفاصيل.وكان العديد من السياسيين الإسرائيليين أعربوا خلال الساعات الماضية عن استيائهم من الحادث، ومن بينهم زعيم المعارضة يائير لابيد والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في منشور على منصة إكس بوقت مبكر اليوم أن الواقعة تجاوزت "كل الخطوط الحمراء".

يأتي ذلك، بعدما أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك" السبت عن سقوط قنبلتين مضيئتين في ساحة منزل نتنياهو، في قيساريا، مؤكدين فتح تحقيق مشترك في الواقعة.



وقالت الشرطة الإسرائيلية والشاباك: "حوالي الساعة 7:30 مساء، تم رصد قنبلتين ضوئيتين تم إطلاقهما بالقرب من منزل رئيس الوزراء في قيساريا وسقطتا في باحة المنزل"، وأضافت: "لم يكن رئيس الوزراء وأفراد عائلته موجودين في المنزل وقت وقوع الحادث". (وكالات)