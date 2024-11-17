Advertisement

عربي-دولي

صورة "محرجة" لبايدن في مؤتمر أبيك.. شاهدوها

Lebanon 24
17-11-2024 | 00:40
A-
A+
Doc-P-1279429-638674265066016070.jpg
Doc-P-1279429-638674265066016070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقف الرئيس الأميركي جو بايدن في الزاوية الخلفية من الصورة السنوية لزعماء مؤتمر أبيك، بينما تم تكريم الرئيس الصيني شي جين بينغ بمنصب في المقدمة والوسط بجوار رئيسة البلد المضيف، البيرو، دينا بولوارتي.
Advertisement

جاء ذلك قبل اجتماع بايدن بعد ظهر السبت مع شي الذي تم الاحتفال به طوال الحدث بسبب تمويل بلاده لميناء جديد كبير على ساحل البيرو.

ووجد بايدن نفسه بين قادة الصف الخلفي للصورة التذكارية، وسط زعيمي تايلاند وفيتنام، فيما وصفت صحيفة "نيويورك بوست" هذا الموقف بـ"المذل" لبايدن.
 
President Joe Biden talks with Malaysia's Prime Minister Anwar Ibrahim flanked by Thailand's Prime Minister Paetongtarn Shinawatra, left, and South Korea's President Yoon Suk Yeol, front left, as they gather for the leaders' group photo during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit, in Lima, Peru, Saturday, Nov. 16, 2024. (AP Photo/Fernando Vergara)


وكان ترتيب قادة العالم في الصورة أبجدياً حسب اسم البلد، على الرغم من أن مراجعة الصور الجماعية السابقة لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ تظهر أن هذا ليس هو الحال دائماً، حيث احتل دونالد ترامب مكاناً مركزياً في صورتين من الصور الجماعية في عام 2017، وهو التجمع الوحيد الذي حضره خلال ولايته الأولى.

وترامب كان معروفاً خلال فترة ولايته الأولى بأنه لا يقبل الازدراء، حتى الرمزي، وفي إحدى المرات دفع كل من في طريقه ليكون في مقدمة قادة العالم أمام الصحافة لضمان مكانه في المقدمة.

أما رحلة بايدن للبيرو فتضمنت العديد من المواقف المحرجة، بما في ذلك الترحيب الكبير بالرئيس الصيني بينما حصل الرئيس الأميركي على تحية رسمية أخف بشكل ملحوظ عندما وصل إلى أميركا الجنوبية يوم الخميس لحضور القمة.

وقبل مغادرة البيرو، سيلتقي بايدن مع شي للمرة الثالثة والأخيرة من رئاسته. (الحدث)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:58 | 2024-11-17
03:30 | 2024-11-17
02:55 | 2024-11-17
02:44 | 2024-11-17
02:07 | 2024-11-17
01:30 | 2024-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24