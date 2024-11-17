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عربي-دولي
صورة "محرجة" لبايدن في مؤتمر أبيك.. شاهدوها
Lebanon 24
17-11-2024
|
00:40
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وقف الرئيس الأميركي جو بايدن في الزاوية الخلفية من الصورة السنوية لزعماء مؤتمر أبيك، بينما تم تكريم الرئيس الصيني شي جين بينغ بمنصب في المقدمة والوسط بجوار رئيسة البلد المضيف، البيرو، دينا بولوارتي.
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جاء ذلك قبل اجتماع بايدن بعد ظهر السبت مع شي الذي تم الاحتفال به طوال الحدث بسبب تمويل بلاده لميناء جديد كبير على ساحل البيرو.
ووجد بايدن نفسه بين قادة الصف الخلفي للصورة التذكارية، وسط زعيمي تايلاند وفيتنام، فيما وصفت صحيفة "نيويورك بوست" هذا الموقف بـ"المذل" لبايدن.
وكان ترتيب قادة العالم في الصورة أبجدياً حسب اسم البلد، على الرغم من أن مراجعة الصور الجماعية السابقة لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ تظهر أن هذا ليس هو الحال دائماً، حيث احتل دونالد ترامب مكاناً مركزياً في صورتين من الصور الجماعية في عام 2017، وهو التجمع الوحيد الذي حضره خلال ولايته الأولى.
وترامب كان معروفاً خلال فترة ولايته الأولى بأنه لا يقبل الازدراء، حتى الرمزي، وفي إحدى المرات دفع كل من في طريقه ليكون في مقدمة قادة العالم أمام الصحافة لضمان مكانه في المقدمة.
أما رحلة بايدن للبيرو فتضمنت العديد من المواقف المحرجة، بما في ذلك الترحيب الكبير بالرئيس الصيني بينما حصل الرئيس الأميركي على تحية رسمية أخف بشكل ملحوظ عندما وصل إلى أميركا الجنوبية يوم الخميس لحضور القمة.
وقبل مغادرة البيرو، سيلتقي بايدن مع شي للمرة الثالثة والأخيرة من رئاسته. (الحدث)
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