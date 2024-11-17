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عربي-دولي

من أصول عربية.. تعرّفوا إلى زوجة مستشار ترامب للأمن القومي

Lebanon 24
17-11-2024 | 01:30
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بعد اختيار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، للنائب مايك والتز مستشارًا للأمن القومي، برز إلى الإعلام اسم زوجته جوليا نشيوات، التي تمتلك خلفية كبيرة في مجال الأمن الداخلي والسياسات الحكومية. فمن هي؟
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جوليا النشيوات هي أكاديمية أميركية ومسؤولة حكومية سابقة. شغلت منصب مستشارة الأمن الداخلي العاشرة في إدارة ترامب من عام 2020 إلى عام 2021، كما شغلت منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق ريكس تيلرسون.
 
ولدت جوليا نشيوات في الولايات المتحدة عام 1975 لأسرة مسيحية أردنية. حصلت على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة ستيتسون الأميركية، كما حصلت على درجة الماجستير في الآداب من جامعة جورج تاون، وعلى درجة الدكتوراه من معهد طوكيو للتكنولوجيا في اليابان.
وبدأت جوليا مسيرتها المهنية في عام 1997 كضابطة استخبارات عسكرية في الجيش الأميركي. خدمت في مهام متتالية وحصلت على ميدالية النجمة البرونزية لدعم "عملية الحرية الدائمة في العراق". وعملت لاحقًا في مستويات عليا في لجنة البيت الأبيض ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية.
 
شغلت العديد من المناصب الاقتصادية والأمنية في وزارة الخارجية الأميركية خلال إدارات بوش وأوباما وترامب.
والآن، تتصدر جوليا نشيوات الأضواء مجددًا بعد دورها الهام في السياسة الأميركية والأمن الوطني، خاصة في فترة ما قبل دخول الرئيس ترامب للبيت الأبيض. (سكاي نيوز9
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