إيران: لن نتراجع عن محاسبة قتلة سليماني

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وأضاف المصدر وفقا لوكالة أنباء "فارس" القريبة من الحرس الثوري، أن الرسالة التي نقلتها إيران إلى واشنطن أكدت فيها على مواصلة السعي وعدم التراجع عن محاسبة قتلة قاسم سليماني، الذي اغتيل قرب مطار بغداد. نفى مصدر مطلع ما ذكرته وسيلة إعلامية أميركية حول تقديم إيران ضمانات بعدم متابعة أي إجراء ضد الرئيس الأميركي دونالدو ترامب بخصوص اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني في العراق عام 2020، بضربة أميركية وافق عليها ترامب.وأضاف المصدر وفقا لوكالة أنباء "فارس" القريبة من الحرس الثوري، أن الرسالة التي نقلتها إيران إلى واشنطن أكدت فيها على مواصلة السعي وعدم التراجع عن محاسبة قتلة قاسم سليماني، الذي اغتيل قرب مطار بغداد.

كما أوضح أن متابعة قضية اغتيال سليماني لها أبعاد متعددة، مضيفا أنه تم إبلاغ الطرف الآخر الولايات المتحدة بأن الحكومة الإيرانية ستتابع الجوانب القضائية والقانونية المتعلقة بالقضية ضمن مسارها الخاص.



جاء هذا بعدما نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة الماضي، تقريرا قالت فيه إن إيران قدمت "ضمانا خطيا" بعدم استهداف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.



وذكرت الصحيفة أن إيران قدّمت الشهر الماضي ضمانا كتابيا لإدارة جو بايدن بأنها لا تنوي الانتقام من ترامب الذي أمر بتنفيذ عملية اغتيال قاسم سليماني وقائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ومرافقيهما.



كما تابعت نقلا عن مسؤولين، أن الرسالة الإيرانية التي جرى تسليمها للولايات المتحدة في 14 تشرين الأول ولم يتم الإعلان عنها سابقا، جاءت ردا على تحذير أميركي خاص مكتوب أرسل إلى طهران في أيلول. (العربية)