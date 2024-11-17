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بيت لاهيا... عشرات الشهداء والمفقودين إثر قصف إسرائيلي

Lebanon 24
17-11-2024 | 06:01
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد 70 شخصا في استهداف إسرائيلي لبناية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وكان الدفاع المدني في غزة كشف أنه انتشل 26 جثة بعضها عائد لنساء وأطفال، في قصف جوي إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا في بلدة بيت لاهيا.
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وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس: "تم انتشال 26 شهيداً بينهم أطفال ونساء بينما لا يزال حوالى 59 مواطنا على الأقل مفقودين تحت الأنقاض، وغالبيتهم من الأطفال والنساء".

واستهدف القصف الإسرائيلي، فجر الأحد، بناية مكونة من 5 طوابق في بيت لاهيا.
 
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