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عربي-دولي

كيف علّق ماسك على تصريح لزيلينسكي بشأن مستقبل النزاع في أوكرانيا؟

Lebanon 24
17-11-2024 | 07:54
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أيد رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك في منشور له عبر منصة "X" تصريحاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال فيه إن النزاع في أوكرانيا سينتهي بوصول دونالد ترامب إلى السلطة.

وقال فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة "سوسبيلني": إن النزاع في أوكرانيا سينتهي بشكل سريع بمجرد أن يتولى دونالد ترمب الرئاسة الأميركية بتاريخ 20 كانون الثاني 2025".
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وردا على هذا التصريح علق ماسك في منشور له عبر منصة "إكس" بعبارة "هذه حقيقة".
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