"عميل روسي".. الكرملين: الاتهامات الموجهة لترامب سخيفة

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الاتهامات الموجهة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأنه عميل روسي "سخيفة".وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين على قناة "روسيا 1"، الأحد، "كانت هناك كثير من الاتهامات السخيفة تماما لترامب".وأضاف: "في بعض الأحيان كان يصعب تصديق كيف التقطت وسائل الإعلام الأميركية هذه الاتهامات غير العادلة وكيف تم تأجيجها".وتابع: "في الواقع، بعد تكرار تلك الاتهامات مئات المرات بدأت تبدو وكأنها حقيقة".ونفى المتحدث باسم الكرملين، الإثنين الماضي، المزاعم التي تحدثت عن إجراء محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي المنتخب الذي لم يتسلم مهامه بعد، دونالد ترامب، مشددا على أن هذه الأنباء زائفة ولا تتوافق مع الواقع.وقال بيسكوف، للصحفيين، "هذا مثال واضح حول دقة المعلومات التي يتم نشرها الآن وحتى أحيانا في وسائل الإعلام المحترمة إلى حد ما، هذا غير صحيح تماما، ومجرد خيال، هذه مجرد معلومات كاذبة".