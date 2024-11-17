Advertisement

عربي-دولي

"عميل روسي".. الكرملين: الاتهامات الموجهة لترامب سخيفة

Lebanon 24
17-11-2024 | 09:05
A-
A+
Doc-P-1279578-638674565512329633.png
Doc-P-1279578-638674565512329633.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الاتهامات الموجهة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بأنه عميل روسي "سخيفة".

وقال بيسكوف، في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين على قناة "روسيا 1"، الأحد، "كانت هناك كثير من الاتهامات السخيفة تماما لترامب".
Advertisement

وأضاف: "في بعض الأحيان كان يصعب تصديق كيف التقطت وسائل الإعلام الأميركية هذه الاتهامات غير العادلة وكيف تم تأجيجها".

وتابع: "في الواقع، بعد تكرار تلك الاتهامات مئات المرات بدأت تبدو وكأنها حقيقة".

ونفى المتحدث باسم الكرملين، الإثنين الماضي، المزاعم التي تحدثت عن إجراء محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأميركي المنتخب الذي لم يتسلم مهامه بعد، دونالد ترامب، مشددا على أن هذه الأنباء زائفة ولا تتوافق مع الواقع.

وقال بيسكوف، للصحفيين، "هذا مثال واضح حول دقة المعلومات التي يتم نشرها الآن وحتى أحيانا في وسائل الإعلام المحترمة إلى حد ما، هذا غير صحيح تماما، ومجرد خيال، هذه مجرد معلومات كاذبة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:22 | 2024-11-17
12:03 | 2024-11-17
11:36 | 2024-11-17
11:30 | 2024-11-17
11:23 | 2024-11-17
11:22 | 2024-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24