روسيا تشن أعنف هجوم على أوكرانيا منذ شهور

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شنت القوات الروسية هجوما هو الأعنف على أوكرانيا منذ ثلاثة أشهر تقريبا، استهدف مرة أخرى شبكات الطاقة، مما أثار مخاوف متجددة من شتاء قارس، وأثار أيضا تساؤلات عن جدوى اتصالات غربية على أعلى مستوى بالكرملين للتهدئة.والأحد، شنت روسيا هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على شبكة الطاقة الأوكرانية، مما أسفر حتى نشر هذا التقرير عن سقوط 10قتلى، وفق فرانس برس.وقالت رويترز إن روسيا أطلقت 120 صاروخا و90 طائرة مسيرة، مما تسبب في "أضرار جسيمة" لنظام الطاقة وسقوط قتلى وجرحى.ووصلت الصواريخ والمسيّرات إلى ترانسكارباثيا، وهي منطقة نادرا ما تُستهدف في أقصى غرب البلاد، بعيدا عن الجبهة وعلى الحدود مع بولندا والمجر.ونتيجة لذلك، أعلن الجيش البولندي، الأحد، أنه أمر بإقلاع طائرات مطاردة، وحشد "كل قواته وقدراته المتاحة" لحماية البلاد.وتضع وارسو جيشها في حالة تأهب بمجرد أن تعتبر أن هجوما على أوكرانيا قد يشكل خطرا على أراضيها.وقال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، على إكس: "روسيا شنت واحدا من أكبر الهجمات الجوية.. طائرات مسيرة وصواريخ صوب مدن مسالمة ومدنيين نائمين وبنية تحتية حيوية".وأقرت وزارة الدفاع الروسية بأنها شنت هجوما ضخما على منشآت الطاقة، بينما قال ماكسيم تيمشينكو، الرئيس التنفيذي لشركة "ديتيك" الأوكرانية للكهرباء، وهي أكبر شركة خاصة أوكرانية للكهرباء: "أضرار جسيمة لحقت بمنظومة الكهرباء في أوكرانيا منها محطات الطاقة التابعة لـ "ديتيك" وتسلط هذه الهجمات الضوء مرة أخرى على حاجة أوكرانيا إلى أنظمة دفاع جوي إضافية من حلفائنا".