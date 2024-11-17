Advertisement

عربي-دولي

ترامب ونتنياهو وإيران.. "صفقة كبرى" أم تصعيد جديد؟

Lebanon 24
17-11-2024 | 16:26
A-
A+
Doc-P-1279741-638674831645142187.jpg
Doc-P-1279741-638674831645142187.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في سياق حديث متزايد عن سياسات أميركية وإسرائيلية محتملة تجاه إيران مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، يتحدث البعض عن "صفقة كبرى"، فيما يشير آخرون إلى "تصعيد متجدد".

وقال محرر الشؤون الإسرائيلية في "سكاي نيوز عربية" نضال كناعنة، إن ترامب، الذي انسحب سابقا من الاتفاق النووي، قد يسعى لفرض ضغوط قصوى على طهران، بهدف إبرام صفقة شاملة تضمن وقف برنامجها النووي والحد من نفوذها الإقليمي.
Advertisement


وأبرز أن إسرائيل تفضل عدم التوصل لأي اتفاق جديد، بل ترغب في استمرار العقوبات لإضعاف النظام الإيراني من الداخل، على غرار انهيار الاتحاد السوفياتي.


كما اعتبر أن الهجوم الإسرائيلي الأخير، الذي استهدف منشأة سرية في مجمع بارشين العسكري، والتي كانت تعمل على أبحاث مرتبطة بالأسلحة النووية، يعكس المخاوف الإسرائيلية المتزايدة من أن إيران باتت قريبة من امتلاك قدرات نووية متقدمة، وهو ما قد يغير ميزان القوى في المنطقة.

وأكد كناعنة أن إسرائيل ترى في البرنامج النووي الإيراني درعا يحمي النظام، وتسعى جاهدة لإضعافه من خلال استهداف المنشآت والمراكز الحيوية.
 
من جهته، قال الكاتب والباحث السياسي صالح القزويني من طهران لـ"سكاي نيوز عربية": "طهران أبدت مرونة، لكنها لن تتنازل عن حقها في تطوير برنامجها النووي لأغراض سلمية".
وأضاف: "إيران تواجه ضغوطا اقتصادية كبيرة، خاصة مع تراجع قيمة الريال وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يدفعها لمحاولة التخفيف من العقوبات من دون تقديم تنازلات استراتيجية".
وأشار الى أن "العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني تشكل ضغطا كبيرا، لكنها لم تؤدِ إلى انهيار النظام، وإيران اكتسبت خبرة في تجاوز الأزمات الاقتصادية والتكيف مع الضغوط".
وأكد أن سياسة الضغط الأقصى قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وتدفع إيران لتعزيز علاقاتها مع دول مثل روسيا والصين لمواجهة الضغوط الغربية. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:13 | 2024-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2024-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:41 | 2024-11-17
16:22 | 2024-11-17
16:05 | 2024-11-17
16:03 | 2024-11-17
16:00 | 2024-11-17
15:54 | 2024-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24