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إسقاط طائرتين مسيرتين في مقاطعة موسكو

Lebanon 24
17-11-2024 | 23:31
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أفاد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين بأن الدفاعات الجوية الروسية في مقاطعة موسكو دمرت فجر اليوم الاثنين طائرتين مسيرتين كانتا تتجهان نحو العاصمة الروسية.


وكتب سوبيانين عبر "تلغرام": "في منطقة بافلوفو-بوساد بمقاطعة موسكو أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة بدون طيار كانت تحلق باتجاه موسكو"، مضيفا أن متخصصي خدمات الطوارئ يعملون في موقع الحادث.
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وقبل ذلك بقليل ذكر سوبيانين أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة بدون طيار أخرى في منطقة رامنسكي، مشيرا إلى أنه لم تقع أضرار أو إصابات في مكان سقوط الحطام، بحسب المعلومات الأولية.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت في 10 تشرين الثاني اعتراض وتدمير 34 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة موسكو، مشيرة إلى أن سقوط حطامها في 3 مراكز سكنية أدى إلى اشتعال نيران في عدد من المنازل وإصابة 5 أشخاص بجروح. (روسيا اليوم)

 
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