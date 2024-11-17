خلال الليل.. الدفاع الجوي الروسي يسقط 59 مسيرة أوكرانية

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت، خلال الليلة الماضية، 59 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مقاطعات روسية.وقالت وزارة الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 59 طائرة دون طيار أوكرانية. تم تدمير طائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة موسكو، و45 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و6 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 فوق أراضي مقطعة تولا".وكان رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين قال في وقت سابق صباح اليوم الاثنين إن وحدات الدفاع الجوية الروسية دمرت طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين صوب العاصمة الروسية خلال الليل.وكتب سوبيانين على قناته على تلغرام "وفقا للمعلومات الأولية، لا توجد أضرار أو إصابات في موقع سقوط الحطام". (سكاي نيوز)