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عربي-دولي

بالفيديو: الجيش الأردني يعلن سقوط "جسم طائر" في العقبة

Lebanon 24
17-11-2024 | 23:51
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أفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي أن جسما طائرا سقط فجر اليوم الاثنين في إحدى المناطق الحدودية داخل محافظة العقبة جنوب المملكة.

وأوضح المصدر أنه لم ينتج عن الحادثة أي أضرار بشرية أو مادية، فيما وصلت كوادر من الدفاع المدني وفريق كشف هندسي عسكري للموقع.
ودعا المصدر المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن هذه الأجسام أو العبث بها لضمان سلامتهم وممتلكاتهم.

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وكانت وسائل إعلام محلية أردنية قالت إن صاروخا اعتراضيا أطلق من مدينة "إيلات" باتجاه طائرة مسيرة، سقط في مدينة العقبة الساحلية الأردنية على البحر الأحمر.

ولفتت إلى أن الصاروخ سقط في المنطقة الغربية الساحلية وبالقرب من عدد من المواقع السياحية المهمة، حيث هرعت فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، فيما شهدت المنطقة تجمهرا كبيرا للمواطنين، من دون الإبلاغ عن وقوع أي إصابات.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت فجر يوم الاثنين، أنها هاجمت هدفا حيويا في أم الرشراش إيلات جنوب إسرائيل، بالطيران المسير. (روسيا اليوم)
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