انتخابات جورجيا.. طلاب ينددون بالنتائج والمعارضة تتعهد بحملة "عصيان"

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وشارك في توقيع البيان 13 مجموعة طلابية، تمثل طلابًا من 13 جامعة جورجية على الأقل، والذي اعتبر أن "التزوير المنهجي للانتخابات يعكس محاولة فجة من حزب الحلم الجورجي للسيطرة على الدولة".وأضاف الموقعون: "لن نتخلى عن حرية بلدنا. كمواطنين جورجيين، نلتزم بالقيم الديمقراطية والمصالح الوطنية".وشدد البيان على رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات والبرلمان الذي تم تشكيله بناءً على تلك النتائج، مع تأكيد الاستعداد للنضال من أجل حرية البلاد، على حد وصف الموقعين.وأشار البيان إلى ما وصفه بـ"الهجمات على النظام التعليمي" من خلال "قرارات انتقائية وتمييزية في عملية القبول بالمؤسسات التعليمية، وفرض الرقابة على التعليم"، وفق راديو أوروبا الحرة.والسبت، صادقت لجنة الانتخابات المركزية على نتائج الانتخابات، رغم أسابيع من احتجاجات المعارضة واتهامات بالتزوير والتدخل الروسي.ووفقا للجنة الانتخابات، فقد حصل الحلم الجورجي على 53.93 بالمئة من الأصوات مقابل 37.79 بالمئة لتحالف المعارضة، وفقًا للجنة.وشهدت جلسة اللجنة توتراً، حيث قام ممثل المعارضة، دافيت كيرتادزه، بإلقاء سائل أسود على رئيس اللجنة، جيورجي كالانداريشفيلي، احتجاجًا على ما وصفه بانتهاك سرية التصويت.وأدلى الجورجيون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي ينظر إليها كثيرون على أنها حاسمة لمستقبل جورجيا، المنقسمة بين معارضة مؤيدة لأوروبا وحزب حاكم موال لروسيا، ومتهم بالانحراف نحو السلطوية. فيما تمارس موسكو تأثيرا على الناخبين والنتائج.وترفض المعارضة الموالية لأوروبا الاعتراف بالبرلمان الجديد، وتتهم الحكومة بالتلاعب في الانتخابات. كما قادت احتجاجات في 15 نوفمبر، والتي شهدت تطويق الشرطة لمبنى جامعة تبليسي الحكومية.وقال الصحفي في خدمة جورجيا بإذاعة أوروبا الحرة، أنطون كوكايا، لقناة "الحرة"، إن النتائج المعلنة مدهشة للكثير من المراقبين.وأشار كوكايا إلى أن الحزب الحاكم في جورجيا "وعد بحظر جميع أحزاب المعارضة في حال حصوله على الأغلبية الدستورية".وأبدى مسؤولون من الاتحاد الأوروبي ودول غربية قلقهم حيال الانتخابات والانتهاكات المرتبطة بها.وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في يوليو، تعليق مساعدات بقيمة 95 مليون دولار للحكومة الجورجية بسبب تراجعها في المجال الديمقراطي.وحسب تقرير لمعهد دراسة الحرب في واشنطن، فأن الكرملين يحاول التأثير على الانتخابات لمساعدة حزب الحلم الحاكم على الفوز وبالتالي إعادة تأسيس النفوذ الروسي على جورجيا بشكل كامل.ويشير التقرير في هذا الإطار إلى مخاوف حقيقية عند الجورجيين في تحول مؤسس حزب الحلم ورئيسه بيدزينا إيفانيشفيلي، إلى لوكاشينكو جديد في إشارة إلى الرئيس البيلاروسي وحليف موسكو الأوثق ألكسند لوكاشينكو. (الحرة)