مخطط اسرائيلي لاغتيال قيادات فصائل عراقية.. مصادر تكشف التفاصيل

في تهديد جديد للفصائل الموالية لطهران في العراق التي دأبت منذ تفجر الحرب في قطاع غزة، على التحرك بشكل مضبوط وخجول عبر إطلاق صواريخ نحو إسرائيل، كشفت مصادر مطلعة أن إسرائيل أعدت خطة لضرب تلك المجموعات المسلحة.

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كما أشارت إلى أن هذا التحرك الإسرائيلي سيحصل في حال سجل أي تصعيد من العراق، وفق ما نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية.



ولفتت إلى أن تلك الخطة تقضي بضرب البنى التحتية والمنشآت التابع لهذه الفصائل الموالية لإيران.



اغتيال قيادات

على أن تنتقل بعدها إلى تنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات في الفصائل المسلحة، على غرار ما يجري في سوريا.



أتت تلك المعلومات، فيما رجح مسؤولو استخبارات إسرائيليون وأميركيون أن تصعد إيران من تحرك "وكلائها" في العراق ردا على التصعيد الإسرائيلي الحاصل في لبنان وغزة.