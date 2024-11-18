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عربي-دولي

الرئيس البرازيلي: أكثر من 40 دولة تشارك في قمة مجموعة العشرين

Lebanon 24
18-11-2024 | 01:54
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 أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن أكثر من 40 دولة تشارك في قمة مجموعة العشرين التي تبدأ اليوم  في مدينة ريو دي جانيرو.

وكتب عبر منصة "إكس": "المهم هو أن 42 دولة ستشارك في قمة مجموعة العشرين في البرازيل. وبالإضافة إلى مناقشة مكافحة الجوع والفقر، سنتحدث عن تحول الطاقة، وهو موضوع تتمتع فيه بلادنا بميزة كبيرة، فضلا عن الإدارة العالمية. الأمم المتحدة بحاجة إلى الإصلاح لضمان احترام قراراتها".
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