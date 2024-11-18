البابا فرنسيس يتحدّث عن "إبادة جماعية في غزة".. وإسرائيل تستنكر تصريحاته

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اقترح البابا فرنسيس أن يدرس المجتمع الدولي ما إذا كانت الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تشكل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني.ففي مقتطفات نُشرت أمس الأحد من كتاب جديد يصدر قريبا، قال البابا إن بعض الخبراء الدوليين يقولون "إن ما يحدث في غزة فيه خصائص الإبادة الجماعية".وقال البابا في المقتطفات التي نشرتها صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية: "يجب أن نحقق بعناية لتقييم ما إذا كان هذا يتناسب مع التعريف الفني ’للإبادة الجماعية‘ الذي صاغه خبراء القانون والمنظمات الدولية".من ناحيتها، استنكرت السفارة الإسرائيلية لدى الفاتيكان تصريحات البابا بشأن الإبادة الجماعية في غزة، وقالت "لا يجب إنكار حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".من جهته، قال سفير إسرائيل لدى الفاتيكان يارون سايدمان "بعد تقرير اليوم (أمس الأحد) في الفاتيكان نيوز، وقعت مذبحة إبادة جماعية في السابع من تشرين الأول 2023 لمواطنين إسرائيليين، ومنذ ذلك الحين، مارست إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس في مواجهة محاولات من 7 جبهات مختلفة لقتل مواطنيها".وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي "أي محاولة لتسميتها بأي اسم آخر تمثل تمييزا ضد الدولة اليهودية".