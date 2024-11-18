Advertisement

عربي-دولي

السودان.. مسيرات تهاجم عطبرة ومضادات الجيش تتصدى لها

Lebanon 24
18-11-2024 | 03:15
A-
A+

Doc-P-1279880-638675214986244222.jpg
Doc-P-1279880-638675214986244222.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مصادر محلية من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل السودانية، أن المضادات الأرضية التابعة للجيش تصدت، فجر الإثنين، لخمس طائرات مسيرة كانت تستهدف مطار عطبرة ومنطقة السوق الكبير.
ووفقا للمصادر، فإنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر أو إصابات بشرية جراء ذلك الهجوم.
Advertisement
وحسب تقارير إخبارية، فإن مطار عطبرة يشهد حركة واسعة من أعمال الصيانة والتوسيع، تشمل تجديد المدرج وإنشاء صالات جديدة للمسافرين، وذلك استعداداً لاستقبال الرحلات الجوية المحلية والدولية. 
وأفادت تلك  التقارير بأن تلك الجهود تأتي إطار تجهيز المدينة لتكون مركزاً بديلاً لبعض مؤسسات الدولة الاتحادية التي قد تُنقل إليها، بدلاً من بورتسودان.
وتبعد مدينة عطبرة نحو 310 كيلومترات عن العاصمة الخرطوم.
وفي سياق متصل، من المتوقع وصول المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، الإثنين، إلى مدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للبلد، عقب وصول الوفد الأمني المرافق له إلى المدينة، الأحد، حسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية للحرة.
وكان من المقرر أن يصل بيرييلو إلى بورتسودان الأحد، في زيارة أُعلن أنها ستستغرق يومًا واحدًا لمناقشة التطورات العسكرية في السودان والجهود الدبلوماسية الأميركية لحل الأزمة في البلد، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية السودانية. (الحرة)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:35 | 2024-11-18
06:19 | 2024-11-18
06:14 | 2024-11-18
06:12 | 2024-11-18
06:05 | 2024-11-18
05:45 | 2024-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24