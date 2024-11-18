السودان.. مسيرات تهاجم عطبرة ومضادات الجيش تتصدى لها

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أفادت مصادر محلية من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل السودانية، أن المضادات الأرضية التابعة للجيش تصدت، فجر الإثنين، لخمس طائرات مسيرة كانت تستهدف مطار عطبرة ومنطقة السوق الكبير.ووفقا للمصادر، فإنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر أو إصابات بشرية جراء ذلك الهجوم.وحسب تقارير إخبارية، فإن مطار عطبرة يشهد حركة واسعة من أعمال الصيانة والتوسيع، تشمل تجديد المدرج وإنشاء صالات جديدة للمسافرين، وذلك استعداداً لاستقبال الرحلات الجوية المحلية والدولية.وأفادت تلك التقارير بأن تلك الجهود تأتي إطار تجهيز المدينة لتكون مركزاً بديلاً لبعض مؤسسات الدولة الاتحادية التي قد تُنقل إليها، بدلاً من بورتسودان.وتبعد مدينة عطبرة نحو 310 كيلومترات عن العاصمة الخرطوم.وفي سياق متصل، من المتوقع وصول المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، الإثنين، إلى مدينة بورتسودان، العاصمة الإدارية المؤقتة للبلد، عقب وصول الوفد الأمني المرافق له إلى المدينة، الأحد، حسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية للحرة.وكان من المقرر أن يصل بيرييلو إلى بورتسودان الأحد، في زيارة أُعلن أنها ستستغرق يومًا واحدًا لمناقشة التطورات العسكرية في السودان والجهود الدبلوماسية الأميركية لحل الأزمة في البلد، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية السودانية. (الحرة)