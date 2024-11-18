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الدفاع المدني بغزة: الحرب أسفرت منذ بدايتها عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات

Lebanon 24
18-11-2024 | 03:30
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أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، الاثنين، أن الحرب الإسرائيلية أسفرت منذ بدايتها أواخر عام 2023 عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، حيث استشهد 85 شخصًا من كوادره في استهداف مباشر دمّر أيضا عددا من مراكزه وآلياته، ما أدى إلى شل قدرته على أداء مهامه الإنسانية.
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وقال الدفاع المدني في بيان إن "عدد شهدائه بلغ 85 شهيدًا، إلى جانب 301 مصاب من أفراده، بينما تعرّض 20 عنصرًا للاعتقال من قبل قوات الجيش الإسرائيلي".
وأشار إلى "تدمير 17 مركزًا ومقرًا تابعًا له، منها 14 مركزًا دُمرت بشكل كلي، و3 مراكز تضررت جزئيًا، إضافة إلى ذلك، تعرضت 56 مركبة للتدمير أو الأضرار".
وأضاف الدفاع المدني أن "المركبات التي شملت تدميرًا كليًا وزعت على النحو التالي: 12 مركبة إطفاء وإنقاذ، مركبتان لإنقاذ التدخل السريع، 4 صهاريج مياه، 8 مركبات إسعاف، مركبة سلّم إنقاذ هيدروليكي، 13 مركبة إدارية".
وبيّن أن مراكزه "تعرضت للاستهداف المباشر 6 مرات، فيما استُهدفت طواقمه خلال تنفيذ مهام ميدانية 17 مرة، ما أسفر عن تدمير كافة معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بقيمة تقدر بمليون و300 ألف دولار".
(الأناضول)
 
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