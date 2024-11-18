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عربي-دولي
بوريل: علينا الضغط على الحكومة الإسرائيلية
Lebanon 24
18-11-2024
|
04:10
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طالب مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالضغط على الحكومة الإسرائيلية من خلال وقف الحوار الدبلوماسي مع إسرائيل.
وكان بوريل اقترح الأسبوع الماضي أن يعلق التكتل حواره السياسي مع إسرائيل، مشيرا إلى انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الحرب في غزة، وفقا لأربعة مصادر دبلوماسية ورسالة اطَلعت عليها رويترز.
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من ناحيته، قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، اليوم، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مواصلة الحوار الدبلوماسي مع إسرائيل وسط التوتر في الشرق الأوسط، في تصريحات مخالفة لاقتراح بوريل بوقف الحوار مع إسرائيل.
وكتب بوريل، في بيان قبل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسل، أن الخطوة تأتي بعد "عام من المناشدات التي لم تلق استجابة من جانب السلطات الإسرائيلية بشأن احترام القانون الدولي في الحرب في غزة".
وعلاوة على ذلك، يريد بوريل حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعد غير قانونية وفقا للقانون الدولي.
وكان بوريل قد قال في أكتوبر الماضي إنه يريد أن يترأس نقاشا بشأن سلوك إسرائيل في الصراعات في غزة ولبنان خلال اجتماع وزراء الخارجية المقبل.
(سكاي نيوز)
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