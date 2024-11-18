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عربي-دولي

بسبب إسرائيل.. دول تنتقد بوريل

Lebanon 24
18-11-2024 | 05:25
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يبدو أن اقتراح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على الدول الأعضاء السبع والعشرين تعليق "الحوار السياسي" القائم بين التكتّل وإسرائيل، لم يمر مرور الكرام.
فقد أفاد مراسل "العربية" بأن ألمانيا والمجر والتشيك وإيطاليا قد عارضوا بشدة اقتراح بوريل بشأن تعليق الحوار مع إسرائيل.
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كما رأى وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مواصلة الحوار الدبلوماسي مع إسرائيل وسط التوترات في الشرق الأوسط، في إشارة منه إلى حربي إسرائيل على غزة ولبنان.
وأعلن أنه لا يتفق مع كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي (بوريل) الذي اقترح إيقاف المفاوضات مؤقتًا الحوار مع تل أبيب.
جاء هذا بعدما استشهد بوريل الأسبوع الماضي، بانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولهذا اقترح أن تعلق الكتلة حوارها السياسي مع إسرائيل، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
كذلك قدّم بوريل الذي من المرتقب أن يترك منصبه الشهر المقبل، هذا الطرح قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من المزمع عقده اليوم الاثنين في بروكسل.
(العربية)
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