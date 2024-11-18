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إقتصاد

في 10 أشهر... كم نما الاقتصاد الأوكراني؟

Lebanon 24
18-11-2024 | 05:26
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نما الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الأوّل خلال 10 أشهر، بفضل التوسع في قطاعات الإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية، بحسب ما أعلنت وزارة الاقتصاد.
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وذكرت الوزارة الأوكرانية في بيان أن الناتج المحلي الإجمالي نما 1.3 بالمئة في تشرين الاول، مقارنة بالشهر عينه من العام الماضي. (سكاي نيوز)

إقتصاد

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