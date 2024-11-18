الجيش الروسي يسيطر على قرية جديدة في شرق أوكرانيا

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أفادت وازرة الدفاع الروسية، اليوم، بأن الجيش الروسي سيطر على بلدة جديدة في دونيتسك بإقليم دونباس شرقي أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم إن "وحدات من مجموعة قوات المركز، نتيجة للإجراءات النشطة والحاسمة، حررت بلدة نوفوالكسيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة ’الغرب‘ الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن القوات الروسية صدت 3 هجمات مضادة وفقدت القوات الأوكرانية أكثر من 450 عسكريا، وعددا من المدافع، ومركبة قتالية مدرعة، وست سيارات. ( سكاي نيوز)