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عربي-دولي

تركيا تعلق على انتقال مكتب حماس إلى أراضيها

Lebanon 24
18-11-2024 | 19:05
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بعدما تم تداول أنباء عن احتمال إغلاق مكاتب حركة حماس في قطر رغم نفي الدوحة الأمر تماما، علق مصدر دبلوماسي تركي على الأمر.
فقد أوضح المصدر، اليوم، أن كل ما يتردد عن أن مكتب حركة حماس انتقل إلى تركيا لا يعكس الحقيقة.
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وأضاف أن أعضاء في الحركة يزورون البلاد من وقت لآخر، وفقا لوكالة "رويترز".
جاء هذا بعدما أكدت الدوحة، الأسبوع الماضي، أن كل التقارير الإعلامية التي تتحدث عن مغادرة أعضاء حركة حماس قطر غير دقيقة.
وقالت الدوحة إنها أبلغت حماس وإسرائيل بأنها ستجمد جهودها للوساطة الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى لحين إظهارهما الجدية والإرادة الحقيقية لاستئناف المحادثات فقط.
إلا أن حماس أكدت قابليتها للتجاوب، إذ صرح عضو المكتب السياسي فيها باسم نعيم، أن حماس مستعدة للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لكنها لم تتلق عرضاً جاداً من إسرائيل منذ عدة أشهر.
كما تابع أنه تم تقديم آخر اتفاق واضح تم التوصل إليه من خلال المفاوضات بمساعدة وسطاء في 2 يوليو، وقد نوقش في كل تفاصيله، وكانت الأطراف قريبة من وقف إطلاق النار، وذلك خلال مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية البريطانية.
(العربية)
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