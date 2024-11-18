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عربي-دولي

ألمانيا: نستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران

Lebanon 24
18-11-2024 | 06:35
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أعلنت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، الاثنين، التحضير «لفرض عقوبات جديدة على إيران».
وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية، في تصريحات من بروكسل، خلال مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أنه لا يوجد ما يبرر عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
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وأكدت بيربوك أن «الرد على نهج (أميركا أولاً) هو (أوروبا متحدة)»؛ في إشارة إلى الشعار الذي يرفعه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.
وأبدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تأييدها لتقارير أفادت بأن الرئيس الأميركي جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ طويلة المدى ضد أهداف معينة في روسيا.
وقالت بيربوك، المنتمية لحزب «الخضر»، في تصريحات، لإذاعة «برلين - براندنبورغ»، إن الأمر يتعلق، الآن، «بألا يضطر الأوكرانيون إلى انتظار تحليق صاروخ عبر الحدود، بل أن يتمكنوا من تدمير قواعد الإطلاق العسكرية التي يطلق منها الصاروخ»، مضيفة أن هذا ضمن حق كل دولة في الدفاع عن نفسها.
وذكرت بيربوك أنه من المعروف، منذ فترة طويلة، أن «الخضر» «ينظرون إلى الأمر بالطريقة التي ينظر بها شركاؤنا في شرق أوروبا، وكذلك مثل البريطانيين الفرنسيين والأميركيين»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وقالت بيربوك إن بعض الأماكن في أوكرانيا قريبة جداً من الحدود مع روسيا، ما يجعل الدفاع الجوي غير مُجدٍ؛ لأن الصاروخ يضرب بسرعة كبيرة جداً. وأضافت: «إذا سقطت الصواريخ والطائرات المُسيّرة على بلدنا، وإذا تعرضت مستشفيات الأطفال للهجوم، وإذا تعرضت إمدادات الطاقة للهجوم، وإذا تعرضت حياتنا الطبيعية للهجوم، فسندافع عن أنفسنا أيضاً».
المصدر: الشرق الأوسط
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